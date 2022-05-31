Denizlispor'da Mehmet Uz başkanlığındaki yönetim kurulu göreve devam edecek - Haberler

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Denizlispor'da Mehmet Uz başkanlığındaki yönetim kurulu göreve devam edecek

AA - Sebahatdin Zeyrek - Spor
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Denizlispor'da Mehmet Uz başkanlığındaki yönetim kurulu göreve devam edecek

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un kulüp başkanı Mehmet Uz, yönetim kurulu olarak göreve devam edeceklerini bildirdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un kulüp başkanı Mehmet Uz, yönetim kurulu olarak göreve devam edeceklerini bildirdi.

Uz, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl ağustos ayında kayyuma kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan kulüpte göreve geldiklerini ve takımı ligde tutmayı başardıklarını belirtti.

Sezonun bitmesinin ardından yönetimde kalıp kalmama konusunda önemli görüşmeler yaptıklarını vurgulayan Uz, "Bu görüşmelerde şahsıma ve yönetim kuruluna destek konusunda olumlu sonuçlarla ayrıldık. Bunun yanı sıra göreve devam etmem konusunda kamuoyundan da büyük destekler geldi. Yaptığımız istişareler sonucunda kulübümüzü yeni bir belirsizliğe sokmamak için göreve devam etme kararı aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Denizlispor'un kongrelerle kaybedecek zamanının olmadığını belirten Uz, şunları kaydetti:

"Bir gün değil, bir saat bile zaman kaybetmemek gerekiyor. Mevcut kadromuzu korumak için oyuncularımızın alacaklarını ödeyip, takımımızı haziran ayı sonunda toplamak ve yeni sezon hazırlıklarına başlatmak istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Kısa vadeli bu hedefimizin ardından orta ve uzun vadeli planlarımızın da çalışmalarını sürdüreceğiz. Bu çalışmalarımızın arasında şirketleşme çalışmaları da olacak. Mevcut yönetimdeki bazı arkadaşlarımızdan iş veya özel sebepleri dolayısıyla görev almayı düşünmeyenler olduğu takdirde kendilerine teşekkür ederek yollarımızı ayırabiliriz."

AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor

Denizlispor Spor Toto Mehmet Uz Spor Haberler

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