Denizlispor'da Bakkal devam edecek - Haberler

Denizlispor'da Bakkal devam edecek Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal'la yola devam edileceği öğrenildi. Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal'la yola devam edileceği öğrenildi. Geçen hafta Mehmet Uz başkanlığındaki yönetimin görevlerini sürdüreceklerini açıklamasının ardından, deneyimli teknik adamla masaya oturuldu. Öncelikle kadronun korunmasını isteyen Mesut Bakkal'ın şartlarını kabul eden kurmaylar, yeni sözleşme için anlaşma sağladı. Geçen sezon kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor'un başında 15 maça çıkan 58 yaşındaki teknik adam, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak yeşil-siyahlıları ligde tuttu. Demirören Haber Ajansı / Spor Mesut Bakkal Denizlispor Mehmet Uz Spor Haberler

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