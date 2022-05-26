Denizlispor'da Aissati dönmeyecek - Haberler

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Denizlispor'da Aissati dönmeyecek

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Denizlispor'da Aissati dönmeyecek

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da sezonun son haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından önce ayrılan İsmail Aissati'nin takıma dönmeyeceği öğrenildi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da sezonun son haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından önce ayrılan İsmail Aissati'nin takıma dönmeyeceği öğrenildi. Hollanda'ya giden deneyimli oyuncunun yönetime dönmek istemediğini belirttiği ve  alacaklarına karşılık bonservisinin verilmesini talep ettiği vurgulandı. Futbol hayatına Hollanda'da devam etmek isteyen Aissati bu sezon 23 maça çıkıp 4 gol attı. Aissati, daha önce de 1'inci Lig ve Süper Lig'de 4 sezon Denizlispor'da forma giymişti.


- Denizli

Demirören Haber Ajansı / Spor

Erzurumspor Kulübü, İsmail Aissati, Denizlispor, Spor Toto, Spor, Haberler

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