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Denizlispor'da Abdulkadir Sünger ile Yollar Ayrıldı

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Denizlispor'da önümüzdeki sezon 3. Lig'de mücadele edecek olan futbolcu Abdulkadir Sünger ile kulüp yollarını ayırdı. Abdulkadir, tüm alacaklarını takıma bıraktı.

DENİZLİ (İHA) – Önümüzdeki sezon 3. Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor'da, başarılı futbolcu Abdulkadir Sünger ile yollar ayrıldı. Abdulkadir, tüm alacaklarını takıma bıraktı.

Karşılıklı varılan anlaşmayla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada; "Teşekkürler Abdulkadir Sünger. Futbolcumuz Abdulkadir Sünger ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Tüm alacaklarını bırakarak büyük fedakarlık örneği gösteren Abdulkadir Sünger'e bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar diliyoruz" denildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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