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Denizlispor bayram izninin ardından çalışmalara başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Denizlispor bayram izninin ardından çalışmalara başladı

Denizlispor bayram izninin ardından çalışmalarına hız kesmeden yeniden başladı.

Denizlispor bayram izninin ardından çalışmalarına hız kesmeden yeniden başladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Kurban Bayramı iznini tamamladı. Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde Haluk Ulusoy Tesisleri'ne gelen yeşil siyahlı ekip, sabahın erken saatlerinde çalışmalarına başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. Neşeli görüntülere sahne olan idmanın ardından sezonun hazırlıklarının hız kesmeden devam edeceği belirtildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kurban Bayramı Denizlispor Spor Haberler

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