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Denizlispor bayrak açıp şehitleri andı

Demirören Haber Ajansı - Ramazan Çetin - Spor
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Denizlispor bayrak açıp şehitleri andı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, Kocaelispor maçı hazırlıklarına başladı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, Kocaelispor maçı hazırlıklarına başladı. Yeşil-siyahlı ekipte teknik heyet ve futbolcular, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılı dolayısıyla Haluk Ulusoy Tesisleri'nde antrenman öncesi Türk bayrağı açarak şehitleri andı.


Denizlispor bayrak açıp şehitleri andı

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Spor

Denizlispor, Spor Toto, Spor, Haberler

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