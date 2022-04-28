Denizlispor Başkanı Uz'dan kritik maç öncesi destek çağrısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizlispor Başkanı Uz'dan kritik maç öncesi destek çağrısı

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Denizlispor Başkanı Uz'dan kritik maç öncesi destek çağrısı

SPOR Toto 1'inci Lig'de kümede kalma yolunda pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile çok kritik maçta karşı karşıya gelecek Altaş Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz taraftara çağrıda bulundu.

SPOR Toto 1'inci Lig'de kümede kalma yolunda pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile çok kritik maçta karşı karşıya gelecek Altaş Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz taraftara çağrıda bulundu.  Üst üste evlerinde oynayacakları Gençlerbirliği ve Nasadoge Menemenspor maçlarının kader niteliği taşıdığını açıklayan Uz, "Keçiörengücü ve İstanbulspor galibiyetleriyle ligde kalma yolunda büyük avantaj yakaladık. Bursaspor deplasmanında beklemediğimiz bir yenilgi alarak haftayı puansız kapattık. Bu mağlubiyet bizi üzdü ancak yolumuzdan alıkoyamayacak. Hedefimize ulaşmak için önümüzde 4 maçımız var. Bunların 3'ü kendi evimizde, biri deplasmanda. Bu avantajı da kullanarak ligde kalacağımıza inanıyoruz. Her zaman ifade ettiğim gibi, bizim en büyük gücümüz taraftarımız, Bu süreçte herkes bize destek versin" dedi. 

 


- Denizli

Demirören Haber Ajansı / Spor

Gençlerbirliği, Denizlispor, Spor Toto, Pazar, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title