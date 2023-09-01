Denizlispor Başkanı Taraftarlardan Destek İstedi

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk maçında deplasmanda Amed Sportif'e 2-0 yenilen Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz, pazar günü evlerinde oynayacakları Karaman FK karşılaşması öncesi taraftarlardan destek istedi. Yeni sezonun ilk iç saha maçına galibiyet için çıkacaklarını belirten Başkan Uz, "Taraftarlarımızın talebi doğrultusunda kağıt bilet uygulamasına geçtik ve tüm imkanları zorlayarak bilet fiyatlarını mümkün olduğunca düşük tuttuk. Tüm taraftarlarımızı tribünleri doldurmaya ve takımımıza destek vermeye davet ediyorum. Denizlispor kendi evlatlarından oluşan yeni kadrosuyla sahada ve desteği hak ediyor" dedi.

Teknik heyet, futbolcular ve personel maaşlarının ödendiğini kaydeden Mehmet Uz, "İlk göreve geldiğimiz günden beri bu ödemeleri kendi imkanlarımız ve sponsorlarımızın desteğiyle yaptık. Artık maaşların ödenmesi bir takvime bağlandı. Mali disiplin çerçevesinde bu tür sorunlar artık yaşanmayacak. Bu kulüp kendi küllerinden yeniden doğacak ve hak ettiği yerlere gelecek. Bu inancımızı hiç kaybetmedik ve emin adımlarla bu yolda yürüyoruz. Teknik heyet ve futbolcularımıza inancımız tam. Birlik beraberlik içerisinde kalmaya devam ederek başarıyı birlikte yakalayacağız" diye konuştu.

Bu arada maçın başlama saati 17.00'den 20.00'ye alındı.