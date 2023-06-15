Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, yarın basın toplantısı düzenleyecek

TFF 2. Lig'e düşen Denizlispor'un Başkanı Mehmet Uz, yarın Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak. Kulüpte küme düşmenin ardından vedalar da devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Spor Toto 1'inci Lig'i tescil etmesiyle küme düşmenin kaldırılması umutlarını da yitiren Denizlispor'un tamamen dağılan kadrosunda vedalar da devam ediyor. TFF'nin kararı sonrası Hakan Çinemre ve Muhammad Gönülaçar da sosyal medya hesaplarından kulübe veda ettiklerini açıkladı. Denizlispor transfer yasağını açamazsa yeni sezonda altyapı ağırlıkta kadroyla mücadele edecek.