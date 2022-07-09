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Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: Bu aileye başarısızlık yakışmaz

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: Bu aileye başarısızlık yakışmaz

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'un Başkanı Mehmet Uz, Kurban Bayramı'nda camiaya önemli mesajlar verdi.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'un Başkanı Mehmet Uz, Kurban Bayramı'nda camiaya önemli mesajlar verdi. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde takımla bir araya gelen Uz, "Ben ve yönetim kurulum teknik heyet ve futbolcularımıza her zaman güvendik. Siz de bu güveni hiç boşa çıkarmadınız. İnşallah önümüzdeki sezon da birlikte güzel işler yapacağız. Biz yönetimiyle, teknik ekibiyle, futbolcusuyla ve çalışanları ile büyük bir aileyiz. Bu aileye başarısızlık yakışmaz. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum İnşallah bundan sonra da sağlık sıhhat içerisinde nice bayramlar yaşarız" dedi.


- Denizli
Demirören Haber Ajansı / Spor

Kurban Bayramı Denizlispor Mehmet Uz Spor Haberler

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