Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: Bu aileye başarısızlık yakışmaz

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'un Başkanı Mehmet Uz, Kurban Bayramı'nda camiaya önemli mesajlar verdi. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde takımla bir araya gelen Uz, "Ben ve yönetim kurulum teknik heyet ve futbolcularımıza her zaman güvendik. Siz de bu güveni hiç boşa çıkarmadınız. İnşallah önümüzdeki sezon da birlikte güzel işler yapacağız. Biz yönetimiyle, teknik ekibiyle, futbolcusuyla ve çalışanları ile büyük bir aileyiz. Bu aileye başarısızlık yakışmaz. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum İnşallah bundan sonra da sağlık sıhhat içerisinde nice bayramlar yaşarız" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor