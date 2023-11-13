Denizlispor ateşe düştü
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçından mağlubiyetle ayrılan Denizlispor, bay geçirdiği haftada rakipleri kazanınca kendisini düşme hattında buldu.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçından mağlubiyetle ayrılan Denizlispor, bay geçirdiği haftada rakipleri kazanınca kendisini düşme hattında buldu. Geçen sezon 1'inci Lig'den ilk kez 2'nci Lig'e düşen, sezona transfer yasağı yüzünden altyapı ağırlıklı kadroyla başlayan yeşil-siyahlılar, grupta 11 puanla 16'ncı sıraya geriledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor