Denizlispor, Arnavutköy Belediyespor'u 3-2 mağlup etti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Denizlispor evinde çıktığı 4'üncü hafta mücadelesinde Arnavutköy Belediyespor'u 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Konuk ekip 5'inci dakikada Metincan Cici ve 41'inci dakikada Umut Aydın'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Maçın 53'üncü dakikasında Bekir Turaç Böke ile farkı 1'e indiren Denizlispor, aynı futbolcunun 56'ncı dakikada penaltıdan attığı golle skora denge getirdi. Yeşil-siyahlılar, 71'inci dakikada Berkant Gündem'in golüyle galibiyete uzandı: 3-2. Konuk takımda Mehmet Aslan, 84'üncü dakikada ikinci sarıdan, Denizlispor'da ise Bekir Turaç Böke 90+2'nci dakikada direkt kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Denizlispor 4 puana ulaşırken, Arnavutköy Belediyespor 1 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor