Denizlispor-Arnavutköy Belediyespor Maçının Saati Değişti
TFF 2. Lig Kırmızı Grupta hafta sonu Denizli'de oynanacak olan Denizlispor-Arnavutköy Belediyespor maçının saati, hava sıcaklığı nedeniyle ileri bir saate alındı. Denizlispor ve Arnavutköy Belediyespor temsilcilerinin talepleriyle maçın başlama saati 19.00 olarak belirlendi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grupta hafta sonu Denizli'de oynanacak olan Denizlispor-Arnavutköy Belediyespor maçının saati, hava sıcaklığı nedeniyle ileri bir saate alındı.
Denizlispor, TFF 2. Lig Kırmızı Grubun 4.'cü haftasında 17 Eylül Pazar günü sahasında Arnavutköy Belediyespor'u ağırlayacak. TFF kararıyla 16.30'da başlaması planlanan maçın saati Denizlispor ve Arnavutköy Belediyespor temsilcilerinin talepleriyle 19.00'a ertelendi.
Lige kötü bir başlangıç yapan iki kulüp de ilk 3 maçında sadece 1 puan alabildi. - DENİZLİ