Denizlispor-Arnavutköy Belediyespor Maçının Saati Değişti

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta hafta sonu Denizli'de oynanacak olan Denizlispor-Arnavutköy Belediyespor maçının saati, hava sıcaklığı nedeniyle ileri bir saate alındı. Denizlispor ve Arnavutköy Belediyespor temsilcilerinin talepleriyle maçın başlama saati 19.00 olarak belirlendi.