Denizlispor aradan galibiyetle dönmek istiyor

A. Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak, oynadıkları hazırlık maçlarıyla oyuncuların son durumunu görme fırsatı bulduklarını belirterek, "Ligde son 2 maçımızdan çok önemli 4 puan çıkardık. Sakaryaspor maçına en hazır şekilde çıkarak, çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Ligin 24. haftasında 5 Mart Pazar günü Sakaryaspor'u konuk edecek olan A. Denizlispor, hazırlıklarını sürdürüyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sebebiyle liglere verilen arayı hem antrenman hem de hazırlık maçlarıyla değerlendirmeye çalışan yeşil-siyahlı ekipte Teknik Direktör Giray Bulak, Sakaryaspor mücadelesine en hazır şekilde çıkmak için yoğun bir tempoda çalıştıklarını söyledi.

Oynadıkları hazırlık maçlarında skorun önemli olmadığını, özellikle genç oyuncuların takıma katkısı ve oyun planlarının sahaya yansımasının hedeflendiğini kaydeden Bulak, "Öncelikle hazırlık maçı oynadığımız takımların yönetim, teknik heyet ve oyuncularına teşekkür ediyorum. Onları misafir etmekten mutluyuz. Mücadele ettikleri liglerde kendilerine başarılar diliyorum. Bizim için hazırlık maçları, eksiklerimizi görerek bunları telafi etme, maç eksiği olan oyuncularımızın son durumunu görme ve genç oyuncularımızı oyun planımıza dahil etme açısından önemli. Transfer tahtamızın kapalı olması dolayısıyla transfer yapamıyoruz. Mevcut kadromuzu en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Hazır durumda olan oyuncumuz ne kadar çok olursa, rotasyon yapma imkanımız da o derece artar. Ben tüm oyuncularımın çalışmasından ve takıma katkı sağlama çabasından memnunum. Elbette eksiklerimiz var. Bunları çok çalışarak minimuma indireceğiz" ifadelerini kullandı.

Ligde oynadıkları son 2 maçtan 4 puan çıkardıklarını hatırlatan Giray Bulak, "Alt sıralardan bir an önce kurtulmamız için bu çıkışı sürdürmek zorundayız. Özellikle iç saha maçlarında taraftarlarımızın desteği bize güç veriyor. Sakaryaspor maçında da taraftarlarımızı yine yanımızda görmek ve onlara galibiyet sevinci yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.

Yaşanan depremler sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Bulak, "Yaraları hep birlikte saracağız. Başta depremden etkilenen illerde yaşayanlar olmak üzere tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum" dedi. - DENİZLİ