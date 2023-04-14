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Denizlispor, Ankara Keçiörengücü ile karşılaşıyor

Denizlispor, Ankara Keçiörengücü ile karşılaşıyor

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor, yeni teknik direktörü Bülent Ertuğrul yönetimindeki ilk maçında Ankara Keçiörengücü'nü ağırlıyor.

SPOR Toto 1'inci Lig'de art arda 6 mağlubiyetle dibe demir atıp bay geçtiği hafta içinde rakiplerinden Altınordu'nun kazanmasıyla kurtuluş umutlarını iyice azaltan Altaş Denizlispor, yeni teknik direktörü Bülent Ertuğrul yönetimindeki ilk sınavda yarın Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak 90 dakikayı Alpaslan Şen yönetecek.

Bilet fiyatları loca önü 100, VIP 50, B-D üst 40, A-E üst 35, A-E alt 30, maraton 25, misafir tribün 30 TL olarak belirlendi. Denizlispor, yabancılardan Mayi ve Djedje'yle yollarını ayırma kararı almıştı. Ligde son 6 maça kurtuluş hattının 12 puan gerisinde girerek kümede kalma şansını mucizelere bırakan yeşil-siyahlı ekip, hafta içinde teknik direktörlük görevine Kemal Kılıç'ın yerine takımın eski yıldızlarından Bülent Ertuğrul'u getirmişti.


- Denizli
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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