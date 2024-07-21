Denizlispor Altyapı Takımı Kampı Tamamlandı

Denizlispor altyapıda yer alan futbolcularla iki haftalık kampın ardından çalışmalarına Zafer Katrancı Tesisleri'nde devam ediyor. İki haftalık kamp sürecinde altyapıdan A takıma katılacak 6 futbolcu belirlendi.

İki haftalık kamp sürecini değerlendiren Denizlispor Altyapı Koordinatörü ve U19 Takımı Teknik Sorumlusu Osman Kıraç, sıcak havaya rağmen çalışmalara ara vermeden devam ettiklerine dikkat çekerek, "İki haftalık bir hazırlık kampımız oldu. Sonraki süreçte biz U19 Takımı'nı da belirlemiş olduk. U17 grubu da belirlendi. Bunu belirlemedeki kastımız U17-U19 liglerinin takvimi ile ilgili bir sıkıntımız vardı. Oyuncu sayısına göre hareket edilecekti. O sorunu da bu şekilde çözmüş olduk. A takımına 6 oyuncumuz çıktı. Kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

Altyapı takımlarının bir program dahilinde çalışmalara başladıklarını vurgulayan Kıraç, "U19 Takımı dahil diğer yaş grupları ile beraber çalışmalara başladık. Bu sürede geçiş dönemi gibi antrenmanlarımıza başladık. Bölgesel Lig'de olduğumuz için ne zaman başlayacağı ile ilgili takvim henüz açıklanmadı. Açıklanırsa daha net olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Elit Lig 10 Ağustos gibi başlayacağını belirten Zafer Katrancı, "Sadece U17 Takımımız orada yer alacaktı. Orada da büyük ihtimal bölgesel olarak lige katılacağız. Şu anda hazırlıklarımızı o doğrultu da sürdürüyoruz. Geçiş dönemi antrenmanlarında iki gün takım antrenmanı, bir gün kuvvet antrenmanı, bir günde bölgesel antrenman yaparak çocukları bu şekilde hem antrenmansız bırakmayalım hem de bu geçiş dönemini tamamlayalım istedik" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ