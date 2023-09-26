Denizlispor'a prim dopingi

DENİZLİ, TRANSFER yasağıyla başladığı TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk haftalarda galibiyete hasret kaldıktan sonra son iki maçını kazanan Denizlispor'da yönetim de genç futbolculara moral aşılamak için kolları sıvadı.

DENİZLİ,

TRANSFER yasağıyla başladığı TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk haftalarda galibiyete hasret kaldıktan sonra son iki maçını kazanan Denizlispor'da yönetim de genç futbolculara moral aşılamak için kolları sıvadı. İç sahadaki Arnavutköy Belediyespor maçının galibiyet primlerini 10'ar bin TL olarak açıklayan kurmaylar, Etimesgut Belediyespor deplasmanında alınan 3 puan için de 15'er bin TL prim dağıtma kararı aldı.