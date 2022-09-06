Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizlispor 5 sezon sonra en kötü başlangıcı yaptı

Spor Haberleri

Denizlispor 5 sezon sonra en kötü başlangıcı yaptı

SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde Beyçimento Bandırmaspor'a 1-0 yenilen Altaş Denizlispor, son 5 sezonun en kötü başlangıcını yaptı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde Beyçimento Bandırmaspor'a 1-0 yenilen Altaş Denizlispor, son 5 sezonun en kötü başlangıcını yaptı. Geride kalan 4 haftada sadece 1 beraberlik alıp 3 mağlubiyet elde eden yeşil-beyazlılar aynı performansı 2017-2018 sezonunda da gösterdi. Bu sezon Eyüpspor, Manisa FK ve Bandırmaspor'a yenilip Çaykur Rizespor'la berabere kalan Denizlispor, 2017-2018'de de ilk 4 haftada 1 puan alabildi.

O dönem ligi 2 puan farkla 15'inci sırada bitiren Denizlispor kıl payı kümede kaldı. Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan ve eksik oyuncularının çokluğu nedeniyle sıkıntı yaşayan Ege ekibinde teknik direktör Mesut Bakkal mutlaka üzerlerindeki kara bulutları dağıtacaklarını ve istedikleri seviyeye geleceklerini söyledi. Denizlispor bu hafta Sakaryaspor deplasmanında ter dökecek.


- Denizli
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Denizlispor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title