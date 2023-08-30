Denizlispor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Türk bayrağıyla kutladı

DENİZLİ (İHA) – TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Denizlispor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı antrenmanda açılan devam Türk bayrağıyla kutladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grubun ilk haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetlere 2-0 mağlup olan Denizlispor, Karaman FK maçının hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü. Haluk Ulusoy Tesislerindeki idman öncesi teknik heyet ve futbolcuları, dev bir Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. - DENİZLİ