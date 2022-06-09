Denizlispor 25 Haziran'da sezonu açıyor - Haberler

A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, mevcut kadrodaki futbolcuların alacaklarını ödemeye devam ettiklerini belirterek, "Kadromuzdaki tüm futbolcuların alacakları kuruşu kuruşuna ödenecek. En kısa zamanda ödemeler tamamlanacak ve takım 25 Haziran'da top başı yapacak. Sözleşmesi sona erenler hariç hiçbir futbolcu boşa çıkmayacak" dedi.

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte yeni sezon plan ve hazırlıklarına başladıklarını ifade eden A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, "Geçen sezon göreve geldiğimizde verdiğimiz sözleri bugüne kadar nasıl tek tek yerine getirdiysek, bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz. Sezonun bitimiyle birlikte düzenlediğim basın toplantısında, mevcut kadronun korunması için tüm futbolcuların alacaklarının ödeneceğini açıklamıştım. Bu sözümü yerine getiriyorum. Alacakları için ihtar çeken veya çekmeyen tüm futbolcularımızla tek tek görüştüm. Onlara ödemeler konusunda bilgi verdim. Tüm imkanlarımızı zorlayarak ödemelerimizi sürdürüyoruz. En kısa zamanda mevcut kadromuzdaki futbolcularımızın hepsi alacaklarını tahsil etmiş olacak. Sözleşmesi biten oyuncular hariç, hiçbir futbolcu boşa çıkmayacaktır" dedi.

"Ne söz verdiysek yerine getirdik ve getirmeye devam edeceğiz"

Denizlispor Kulübü'nün her şeyin ve herkesin üstünde olduğunu, kimsenin kendisini bu kulübün üzerinde görerek hareket edemeyeceğini kaydeden Başkan Uz, "Bu kulüp yarım asrı geçen şanlı mazisiyle tüm Denizli'nin ve Denizlisporluyum diyenlerindir. Bu anlayışla görevimizin başındayız. Ne söz verdiysek yerine getirdik ve getirmeye devam edeceğiz. Bu süreçte bize verilen destek maddi manevi en büyük gücümüz oldu. Bize destek olanlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm ödemeler yapıldıktan sonra 25 Haziran'da toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlanması konusunda futbolcularımıza gerekli bilgilendirmeyi yaptık" ifadelerini kullandı.

"Dedikodulara ve asılsız iddialara cevap verecek zamanımız da, niyetimiz de yok"

Son dönemlerde bazı futbolcuların takımdan ayrılacağı, futbolculara ödeme yapılamadığı gibi ortaya atılan iddialara taraftarların itibar etmemesini isteyen Başkan Uz, "Biz görevimizin başındayız. Sorumluluğumuzu biliyoruz. Dedikodulara ve asılsız iddialara cevap verecek zamanımız da, niyetimiz de yok. Biz işimizi en iyi şekilde yapmaya ve bu kulübü daha güzel günlere taşımaya çalışıyoruz. Taraftarlarımızdan isteğim, kulübümüzün resmi hesapları ve bizim söylediklerimiz dışındaki haberlere itibar etmemeleri. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gelişmeler konusunda kamuoyunu şeffaf şekilde bilgilendirmeyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Spor