Denizlispor, 24Erzincanspor ile berabere kaldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Denizlispor, evinde 24Erzincanspor ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda atılan gollerle sonuçlanan maçta her iki takım da 1 puan aldı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Arnavutköy Belediyespor ve Etimesfut Belediyespor'u yenip çıkışa geçen Denizlispor evinde 24Erzincanspor'la 1-1 berabere kaldı. Denizlispor 17'nci dakikada Emre Burgaz ile öne geçti. 24Erzincanspor 18'inci dakikada İlker ile beraberliği yakaladı. İlk yarısı 1-1 berabere biten maçın ikinci devresinde gol sesi çıkmadı, iki takım da beraberliğe razı oldu. Bu sonuçla iki takım da 8 puana yükseldi.