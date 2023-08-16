Denizlili Sporcular Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonası'nda Madalya Kazandı

Giresun'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonası Final Yarışları'nda Denizlili sporcular 1'i altın olmak üzere 3 madalya kazandı. Tuna Pılat Türkiye Şampiyonu oldu.

Giresun'da düzenlenen yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonası Final Yarışları'nda Denizlili sporcular 1'i altın olmak üzere 3 madalya kazandı.

12-15 Ağustos tarihleri arasında Giresun'da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonası Final Yarışlarında, 400 metre serbest yarışmasında Denizlili sporcu Tuna Pılat Türkiye Şampiyonu olurken, Eflal Cave 50 metre kelebekte Türkiye ikincisi, Esat Demir Demirtaş ise 50 metre sırtüstü yarışında Türkiye üçüncüsü oldu.

Yüzmede gerek alt yapı çalışmaları, gerekse performans sporcularına verilen emeklere şahit olduklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, antrenörlerin oluşturdukları programla sporcuların disiplinle çalıştığını söyledi. Tüm bu emeklerin sonucunda başarılarında beraberinde geldiğini söyleyen İl Müdürü Ömer İlman, Analig Yarışmalarında dereceye giren sporcuları ve antrenörleri tebrik etti. - DENİZLİ