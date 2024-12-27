Denizlili sporcular 2024 yılında farkını ortaya koydu

2024 yılında Denizlili sporcular başarılarıyla konuşulurken, Denizli'de yıl boyunca 62 ulusal spor organizasyonu gerçekleşti. 19.033 sporcunun yarışmalar için Denizli'ye geldiği kayıtlara geçerken, il merkezi ve ilçelerde tesis yatırımları hız kesmeden devam etti.

Denizli'de geride kalan 2024 yılı bir yandan sporcuların ulusal ve uluslararası başarılarının konuşulduğu bir yıl olurken, diğer yandan birbiri ardına ev sahipliği yapılan ulusal spor organizasyonlarına sahne oldu.

2024 yılının Denizli'de organizasyonlar, sporcuların başarıları ve tesis yatırımları anlamında başarılı bir yıl olarak geride kaldığını söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, bu başarıların yeni yılda da artarak sürmesi dileğinde bulundu.

Denizli'ye yıl sonu itibariyle; 357 spor kulübü, 114.273 lisanslı sporcu, 38.753 Gençlik Merkezi üyesi ve yurtlarda kalan 12.390 üniversite öğrencisi bulunduğunu hatırlatan İlman, Gençlik Spor Ailesi olarak 7/24 hizmet veren dinamik bir kurum olduklarını ifade etti. Gençliğe verilen her hizmetin, bu ülkenin geleceğine yapılan yatırım olduğunu belirten İlman, Gençlik ve Spor Ailesi olarak Denizli'yi sporda marka kent yapma hedefine adım adım ilerlediklerini sözlerine ekledi. Yeni yılın Denizli halkına, ülkemize ve tüm spor camiasına sağlık ve esenlik dolu günler getirmesini temenni eden İlman, tüm spor camiasına yeni yılın önemli başarılara vesile olmasını diledi.

Denizlili sporcular farkını ortaya koydu

Yıl boyunca gerçekleşen şampiyonalarda Denizlili sporcular başarılarıyla yıla damga vurdu. Paris 2024 Olimpiyatlarında Denizli'yi 4 sporcu temsil etti. Paraokçu Sevgi Yorulmaz, B1 Futbol Recep Aydeniz ve Goalball Kadın Milli Takımı sporcuları Şeydanur Kaplan ve Berfin Altan olimpiyatlarda Milli Formayı taşıdı. En büyük başarıyı Goalball Milli Takımı ile üst üste üçüncü defa Paralimpik Olimpiyatları Şampiyonu olan Şeyda Nur Kaplan ve Berfin Altan elde etti. Yüzmede Ahmet Mete Boylu Montenegro OPEN 2024 Yüzme Şampiyonasında dört kategoride altın madalya kazandı. Yüzme branşında Emine Doğa Aktaş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen Uluslararası Şampiyonada altın madalya kazandı. Denizlili satranç sporcusu Ali Tütüncü, Sırbistan'da düzenlenen 17. Uluslararası Paracin Açık Satranç Turnuvasında şampiyon oldu. Denizlili Halterci Ali Osman Çınlar, Yunanistan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda, 102 Kg.'da podyuma çıktı. Toplamda 293 kg. kaldıran Çınlar, Avrupa Üçüncüsü oldu. Muay Thai branşında Muhammed Furkan Aydın, Kosova'nın Priştine kentinde gerçekleşen Avrupa Şampiyonasında bronz madalya kazandı. Denizlili Bisikletçi Milli Sporcumuz Buse Ertekin, Edirne'de yapılan Bisiklet Balkan Şampiyonasında altın madalya kazandı. Taekwonda da ise Denizlili Ceyda Gençer, 28-29 Kasım tarihlerinde Romanya'da gerçekleşen 24. Balkan Şampiyonasında 55 kg genç kadınlar Balkan İkincisi oldu.

Halk oyunlarından satranca dev organizasyonlar Denizli'de yapıldı

Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda 2024 yılında Denizli'nin ev sahipliğinde toplamda 59 ulusal organizasyon yapıldı. Atletizmden Halk Oyunlarına, Karateden Kick Boks'a yıl boyunca gerçekleşen organizasyonlarda 19.033 sporcunun Denizli'ye geldiği kaydedildi. Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası üst üste ikinci defa Denizli'de gerçekleşti. Bisiklet branşında Türkiye'de ki en prestijli yarışlardan biri olan Granfondo Bisiklet Yarışları ilk kez Pamukkale'de yapıldı. Satrancın kalbi geçtiğimiz yıl olduğu gibi Türkiye Şampiyonaları ile iki ay boyunca Denizli'de attı.

Gençlik Merkezi sayısı 3'ten 8'e yükseldi

Gençlere yönelik eğitsel, sosyal ve kültürel alanlarda yaptığı çalışmalarla cazibe merkezi olan Gençlik Merkezlerinde hareketlilik yıl boyunca devam etti. Tamamı ücretsiz atölye ve kulüp çalışmaları, müzik kursları, gönüllülük faaliyetleri, dil eğitimleri, güzel sanatlar çalışmaları, gençlik kulüpleri gibi çok yönlü faaliyetleri bünyesinde bulunduran merkezlerde, gençler boş vakitlerini değerlendirip yeni beceriler kazandı. Denizli Gençlik Merkezi, Buldan ve Çivril Gençlik Merkezlerinin yanına 2024 yılında Çal, Çardak, Bekilli, Beyağaç ve Çameli Gençlik Merkezleri hizmete girerek Gençlik Merkezleri sayısı 3'ten 8'e yükseldi.

Yurtlara başvuran hiçbir öğrenci açıkta kalmadı

Türkiye'nin en modern ve prestijli öğrenci yurtlarına sahip Denizli'de, 2024-2025 Öğretim Yılında yapılan planlamayla yurtlara başvuran tüm öğrenciler yerleşti. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı 11 öğrenci yurdunda 12 bin 390 öğrenciye hizmet verildiği açıklandı. Öğrenci yurtlarında barınma ve beslenme hizmetinin yanı sıra gençlerin gelişimlerine katkı sağlayacak eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda etkinlikler yıl boyunca devam etti.

Yatırım ve bakım onarım çalışmaları devam ediyor

Denizli'de spor yatırımları ile ilgili proje çalışmaları devam ederken, mevcut tesislerin bakım ve onarımları yıl boyunca devam etti. Başkarcı Futbol Sahası yanına halı saha kazandırılıp hizmete alındı. Honaz, Çivril ve Tavas Yurtlarında bakım onarım işleri tamamlandı. Güreş Eğitim Merkezi restore edilirken Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı 12 tesisin deprem performans analiz testleri yaptırıldı.

Şirinköy sahası için geri sayım başladı

Denizli Amatör Futbolunun kalbi konumundaki sahalardan biri olan Şirinköy Futbol Sahasının bakım onarım işleri devam ediyor. FİFA standartlarında sentetik çim zeminle kaplanacak sahada ayrıca tesis çevresini kaplayan tel örgülerde yenilenecek. Şirinköy Futbol Sahasının yeni yılın ilk günlerinde tekrar hizmete gireceği kaydedildi. - DENİZLİ