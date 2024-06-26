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Denizlili Milli Sporcu Buse Ertekin Türkiye Şampiyonluğunu Korudu

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Denizlili Milli Sporcu Buse Ertekin, Aksaray'da gerçekleşen Bisiklet Türkiye Yol Şampiyonası'nda en yakın rakibine 1:53 dk fark atarak Türkiye Şampiyonluğunu korudu. Ertekin, sakatlık sonrası toparlanarak milli takıma davet aldı.

Denizlili Milli Sporcu Buse Ertekin, Aksaray'da gerçekleşen Bisiklet Türkiye Yol Şampiyonası 55 km mesafe yarışında, en yakın rakibine 1: 53 dk fark atarak geçen yıl elde ettiği Türkiye Şampiyonluğunu korudu.

Aksaray'da düzenlenen Türkiye Bisiklet Yol Şampiyonası, hafta sonu 42 kulüpten 273 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. NF Kimya Pamukkale Atletik Spor Kulübü sporcusu Buse Ertekin, cumartesi günü yapılan 55 km mesafeli yol yarışında, en yakın rakibine 1 dakika 53 saniyelik fark atarak çizgiyi en önde geçmesini bildi ve 2024 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu oldu.

Bisiklet branşında Milli Takıma kadar yükselerek kariyer yapan Denizlili genç sporcu Buse Ertekin'in, 3 Mayıs 2024 tarihinde milli takım kampında geçirdiği kaza sonucu leğen kemiği kırılmıştı. Sakatlık sonrası kısa sürede toparlanmayı başaran sporcu, antrenmanlara yeniden başladı. Disiplinli ve azimli çalışmalarını sürdüren genç sporcu, çok kısa sürede sakatlık önceki performansına gelerek tüm spor otoritelerinin takdirini kazandı.

Son iki yılın Türkiye Şampiyonu olan Buse Ertekin, bu başarısının ardından 06-07 Temmuz 2024 tarihlerinde Almanya'da yapılacak Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası için Milli takımdan davet aldı. Konya'da milli takım kampına katılan genç sporcu, ay yıldızlı milli forma ile başarısını sürdürmek istiyor.

İlman telefonla arayarak genç sporcuyu kutladı

Performansıyla göz dolduran Denizlili Milli Sporcu Buse Ertekin'in çalışmalarını yakından takip eden Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, geçtiğimiz yıl elde ettiği başarıların üzerine koyarak devam eden genç sporcuyu ve kulüp yetkililerini arayarak kutladı. Disiplinli ve gayretli çalışmaların başarıyı beraberinde getirdiğini söyleyen İlman, Denizlili Milli sporcunun başarılarını uluslararası alanda sürdüreceğine inandığını ifade etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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