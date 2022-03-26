Denizlili judocu Ayşenaz'dan büyük başarı

DENİZLİ Büyükşehir Belediyespor'un judocusu Ayşenaz Özdemir, Azerbaycan'da düzenlenen Judo Ümitler Avrupa Kupası'nda gümüş madalya kazandı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 23-24 Mart tarihlerinde düzenlenen Judo Ümitler Avrupa Kupası'nda ay-yıldızlı kafileyle boy gösteren Özdemir, Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya almaya hak kazandı. Şampiyonada ay-yıldızlı ekipten Ayşenaz Özdemir ve Şeyma Yıldırım finale kalarak şampiyonluk için birbirlerine karşı mücadele etti.

Ayşenaz, normal süresi beraberlikte biten final maçında golden score adı verilen uzatma dakikalarında kaybederek turnuvayı Avrupa ikincisi olarak tamamladı. Ayşenaz Özdemir'i ilk tebrik eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan oldu. Başkan Zolan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen Judo Ümitler Avrupa Kupası'nda Avrupa ikincisi olarak bizleri gururlandıran Denizli Büyükşehir Belediyesporumuzun başarılı sporcusu Ayşenaz Özdemir'i yürekten kutluyorum" dedi.