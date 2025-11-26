Haberler

Denizlili Judocu Abdülhakim Yağar, Belçika'da Altın Madalya Kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

9 yaşındaki judocu Abdülhakim Yağar, Belçika'da katıldığı U11 Judo Turnuvası'nda rakiplerini ipponla yenerek altın madalya kazandı. Dört maçta da namağlup bir performans sergileyen minik sporcu, gelecekteki turnuvalar için çalışmalara devam edeceğini belirtti.

(BELÇİKA)- Denizlili bir ailenin 9 yaşındaki judocu oğlu Abdülhakim Yağar, Belçika'nın Jemeppe-sur-Sambre kasabasında düzenlenen U11 Judo Turnuvası'nda tüm rakiplerini ipponla (tam puanla) yenerek altın madalya kazandı.

Samurai Eindhout Judo Kulübü adına mücadele eden Yağar, 30 kg kategorisinde çıktığı dört maçta da rakiplerini tamamen sırtüstü yatırarak turnuvayı namağlup tamamladı. Minik sporcu, üstün performansı ve hızıyla hem antrenörü hem de ailesi tarafından takdir topladı.

Dedesi ve antrenörü Halil Uygun, "Bu altın, Hollanda ve Meeuwen turnuvaları için büyük moral oldu" dedi. Yağar'ın ailesi de minik judocunun başarısıyla gurur duyduklarını ifade etti.

Başarısının ardından konuşan Abdülhakim Yağar, "Aldığım altın madalya beni çok mutlu etti. Hollanda ve diğer turnuvalarda da başarılı olmak için en iyi şekilde çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Genç judocu, önümüzdeki günlerde 29 Kasım 2025'te Hollanda Turnuvası, 6 Aralık'ta Geleen Uluslararası Turnuvası, 14 Aralık'ta Purmerend Hollanda Turnuvası ve 4 Ocak 2026'da Meeuwen Uluslararası Turnuvası'na katılarak altın madalya hedefliyor.

Kaynak: ANKA / Spor
158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu

158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı kadından çarpıcı video

Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı kadın: Paris'te olsaydık...
Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi

Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Hal Kanunu yılbaşında Meclis'e geliyor! Sebze ve meyvede fiyatlar düşecek

Fiyatları düşürecek yasa geliyor
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.