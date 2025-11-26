Denizlili Judocu Abdülhakim Yağar, Belçika'da Altın Madalya Kazandı

(BELÇİKA)- Denizlili bir ailenin 9 yaşındaki judocu oğlu Abdülhakim Yağar, Belçika'nın Jemeppe-sur-Sambre kasabasında düzenlenen U11 Judo Turnuvası'nda tüm rakiplerini ipponla (tam puanla) yenerek altın madalya kazandı.

Samurai Eindhout Judo Kulübü adına mücadele eden Yağar, 30 kg kategorisinde çıktığı dört maçta da rakiplerini tamamen sırtüstü yatırarak turnuvayı namağlup tamamladı. Minik sporcu, üstün performansı ve hızıyla hem antrenörü hem de ailesi tarafından takdir topladı.

Dedesi ve antrenörü Halil Uygun, "Bu altın, Hollanda ve Meeuwen turnuvaları için büyük moral oldu" dedi. Yağar'ın ailesi de minik judocunun başarısıyla gurur duyduklarını ifade etti.

Başarısının ardından konuşan Abdülhakim Yağar, "Aldığım altın madalya beni çok mutlu etti. Hollanda ve diğer turnuvalarda da başarılı olmak için en iyi şekilde çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Genç judocu, önümüzdeki günlerde 29 Kasım 2025'te Hollanda Turnuvası, 6 Aralık'ta Geleen Uluslararası Turnuvası, 14 Aralık'ta Purmerend Hollanda Turnuvası ve 4 Ocak 2026'da Meeuwen Uluslararası Turnuvası'na katılarak altın madalya hedefliyor.