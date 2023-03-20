Denizlili halterci Türkiye Şampiyonu oldu

Denizlili halter sporcusu Yasin Beylen, Bedensel Engelliler Halter Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldu.

Spora ve sporcuya her daim destek veren Pamukkale Belediyesi, özellikle engelli sporculara gösterdiği özenle takdirleri toplamaya devam ediyor. Pamukkale Belediye Spor Kulübü aktif branşlarından olan halter de, geçtiğimiz hafta Türkiye Halter Federasyonu 2023 faaliyet programında yer alan Bedensel Engelliler Gençler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Pamukkale'yi mavi beyazlı kulüp sporcusu Yasin Beylen temsil etti. Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan Şampiyonaya 44 sporcu katılırken, dereceye giren sporculara madalyaları Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Aydın Gençlik Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve katılımcılar tarafından verildi.

Pamukkale'nin adını şampiyonlukla duyurdu

Hem Pamukkale Belediyesi personeli hem de Pamukkale Belediye Sporun sporcusu olan Yasin Beylen, Bedensel Engelliler Halter Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda 107 kg sıkletinde, Bench presste sırasıyla 80 kg, 95 kg ve 110 kg kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. - DENİZLİ