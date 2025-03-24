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Denizlili Güreşçiler Türkiye Şampiyonu Oldu

Denizlili Güreşçiler Türkiye Şampiyonu Oldu
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Okul Sporları Grekoromen Güreş Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Denizlili güreşçiler 4 altın ve 2 bronz madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu. Merkez Ortaokulu ve Güreş Eğitim Merkezi takımı toplamda 129 puan alarak bu başarıyı elde etti.

Okul Sporları Grekoromen Güreş Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Denizlili güreşçiler minderde fırtına gibi esti. Merkez Ortaokulu öğrencileri ve aynı zamanda Sporcu Eğitim Merkezi yatılı sporcuları; farklı sıkletlerde 4 altın, 2 bronz madalyayla takım olarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Okul Sporları Grekoromen Güreş Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, 21-25 Mart tarihleri arasında Kocaeli'nde gerçekleşti. İl ve Bölge Şampiyonalarındaki başarılarıyla Türkiye Şampiyonasında mindere çıkmaya hak kazanan Denizli Güreş Eğitim Merkezi yatılı sporcuları ve Merkez Ortaokulu güreş takımı, klasmanda 129 puan alarak Türkiye Şampiyonluğunu elde etti.

Şampiyonada minderi rakiplerine dar eden güreşçiler; Orhan Eymen Taşçı 68 Kg.'da, Musa Şahin 52 Kg.'da, Derviş Mehmet Bozkurt 44 Kg.'da, Recep Acımaz 41 Kg.'da Grekoromen Güreş Yıldızlar Türkiye Şampiyonu olurken, 75 Kg.'da Hüseyin Çetkin ve 38 Kg.'da Hakan Yiğit Bulut Türkiye Üçüncülüğünü elde etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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