Denizlili Genç Dartcı Ayşegül Karagöz Dünya Şampiyonu Oldu

Denizli'de 4 yıl önce dart sporuyla tanışan 15 yaşındaki Ayşegül Karagöz, iki yıl üst üste son maçta kaybederek milli takıma seçilemedi. Azmedip günde 4-5 saat çalışan Ayşegül, aynı sezonda Türkiye ve Avrupa'da altın madalya kazanmasının ardından dünya şampiyonu oldu.

Denizli'de yaşayan 15 yaşındaki Ayşegül Karagöz, ortaokul öğrencisiyken Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Murat Barut sayesinde dart sporu ile tanıştı. İlk olarak okulda daha sonra ilçe ve ildeki dart şampiyonalarına katılan Ayşegül'ün hayali ise milli formayı giymekti. Milli takım seçmelerine 2 kez katılan Ayşegül, final müsabakalarındaki sonuçlar nedeniyle milli takıma katılmaya hak kazanamadı. 2 yıl üst üste milli takıma katılmayan Ayşegül'ü bu durum, karamsarlığa sürüklemesinin aksine daha da hırslandırdı. Necla - Ergun Abalıoğlu Ticaret ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşegül, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Murat Dirier ve antrenörü Yusufcan Korucu ile günde 5 saate kadar çalışmaya başladı. Ay-yıldızlı forma hayali ile hırslanan Ayşegül Karagöz, 3. denemesinde milli takıma katılmayı başardı.

Milli takıma girdiği ilk yıl hem Avrupa hem dünya şampiyonu oldu

Milli takıma girdiği ilk yıl Hollanda'da düzenlenen Genç Kızlar Takım Dart Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan Ayşegül, bireysel kategoride ise Avrupa üçüncüsü oldu. Daha sonra Güney Kore'nin Goyang kentinde düzenlenen Dünya Genç Kızlar Dart Şampiyonası finalinde güçlü rakibi Fillandiyalı Lida Lanko'yu 5-2 mağlup eden 15 yaşındaki Ayşegül Karagöz, altın madalyaya uzandı. Dünya şampiyonu olan Ayşegül, Türkiye ve Denizli'ye büyük bir gurur yaşattı.

"Kaybedişlerim beni daha çok hırslandırdı"

Milli takıma katılmak için girdiği iki denemede de başarısız sonuçlar almasının kendisini daha da hırslandırdığını dile getiren genç dünya şampiyonu Ayşegül Karagöz, "5'inci sınıfta Murat öğretmenimin derslerde dartı anlatmasıyla bu spor dalına merak sardım. Beni okul dart takımına aldı. Okul takımında dereceler aldık arkadaşlarımla birlikte üst üste. Sonrasında bireysel olarak Türkiye şampiyonalarına gitmeye başladım. Orada kendimi geliştirerek Milli Takım seçmelerine katıldım. 2 yıl arka arkaya Milli Takım seçmelerini kaybettim. Kaybedişlerim beni daha da hırslandırdı. Hırsım galip gelerek 3. denemede kazandım. Önce takım arkadaşımla birlikte Hollanda da takımlı olarak Avrupa şampiyonu olduk. Tekli yarışta 3. oldum. Ardından yapılan dünya şampiyonasında bireyselde dünya şampiyonu oldum. Takımlı yarışmada dünya 3.'sü olduk. Milli Takım'a girememe hırsım benim daha çok kazanmama sebep oldu. Milli Takım'a seçilmem sonrasında üst üste büyük başarılar elde ettim. Ailem en büyük destekçim oldu. Kaybettiğim dönemlerde ailem benden ümidini hiç kaybetmedi. Her zaman devam etmemi sağladılar, onlara çok teşekkür ediyorum. Bırakacağım bir nokta yok, katılabildiğim tüm turnuvalarda en iyi dereceleri almayı hedefliyorum. Milli takımımızı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" dedi.

Murat Dirier: "Ayşegül antrenmanları hiç kaçırmadı"

Dart Milli Takım antrenörü ve Necla - Ergun Abalıoğlu Ticaret ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Murat Dirier ise "Ayşegül ile birlikte ikinci yılımız. Geçtiğimiz iki yıl içerisinde kulüpsel faaliyetlerde Ayşegül iki kez milli takım seçmelerini kaybetti. Bir sporcunun moral ve motivasyonunu toparlayıp devam ettirebilmek gerçekten zor oluyor. Arkadaşlarımla birlikte devam ettik, Ayşegül ile görüştük. Bunun neticesinde Temmuz ayında Hollanda'da Gençler Avrupa Şampiyonası'nda güzel dereceler geldi. Onun akabinde Güney Kore'deki Dünya Dart Şampiyonası'nda Ayşegül ferdi olarak dünya şampiyonu oldu. Eşli müsabakada dünya üçüncüsü oldu. Çok mutluyuz. Ayşegül ile okuldan sonra da günde 4-5 saat antrenman yaptık. Antrenmanları hiç kaçırmadı. Bizim beklediğimiz bir sonuçtu. Bu ayın sonunda Dünya Elektronik Dart Şampiyonası'na katılacak. Ayşegül'ün inşallah orada da güzel sonuçlar elde edeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ