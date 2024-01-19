Üye Girişi
Haberler

Denizlili Dartçılar Şampiyonadan 21 Madalya İle Döndü

Güncelleme:
Abone Ol

Ankara'da düzenlenen Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turları 3. Ayak Müsabakalarına 48 sporcu ile katılan Denizlili dartçılar, 21 madalya ile döndü. Şampiyonaya 9 milli sporcu da katıldı.

Ankara'da düzenlenen Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turları 3. Ayak Müsabakalarına 48 sporcu ile katılan Denizlili dartçılar, 21 madalya ile döndü.

Denizlili dartçılar 2024 yılının ilk şampiyonasına damga vurdu. Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turları 3. Ayak Müsabakaları Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu'nun organizasyonuyla 11-14 Ocak 2023 tarihleri arasında, 600 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Ankara Yeni Mahalle Spor Kompleksinde gerçekleşen şampiyonaya Denizli 48 sporcu ile katıldı. Aralarında 9 milli sporcunun bulunduğu Denizli kafilesi şampiyonadan 5 altın, 8 gümüş, 8 bronz olmak üzere 21 madalya ile döndü. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Eren Bülbül Türkiye Ankara Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Lynne Marta kimdir? Lynne Marta filmleri neler? Lynne Marta neden öldü, hastalığı nedir? Kaçış Yok konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Kaçış Yok (No Escape) ne zaman çıktı, hangi yıl? Kaçış Yok ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! İnstagram çöktü mü? SON DAKİKA! 19 Ocak İnstagram neden açılmıyor, sorun ne? Ankara'da taksiye ne kadar zam geldi? 2024 ANKARA TAKSİ ÜCRETLERİ! Ankara taksi indi ücreti kaç TL? Canan Kaftancıoğlu kimdir? Canan Kaftancıoğlu eşi Ali Naki Kaftancıoğlu kim, ne iş yapıyor? Canan Kaftancıoğlu hayatı ve kariyeri! Görüldü atmak günah mı? Görüldü atmak, geç yazmak, cevap vermemek günah sayılır mı? SURVİVOR KİM ELENDİ: 18 Ocak Perşembe Survivor kim gitti? Survivor 2024 yarışmadan dün kim elendi? Alper Gezeravcı neden uzaya gidiyor? Alper Gezeravcı uzayda ne yapacak? Osmanbey metro neden kapalı? Osmanbey metro istasyonunda çalışma mı var, ne zaman açılacak? Açık lise sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim lise sonuçları sonuçları ne zaman açıklanacak? Alper Gezeravcı neden uzaya gitti? Alper Gezeravcı'nın görevi nedir? Karnemi nereden görebilirim? Karne notları nereden, hangi siteden bakılır? Karne notları nasıl öğrenilir? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı, hangi tarihte yağacak? SON DAKİKA AKOM UYARDI! Hafta sonu kar var mı? 20-21 OCAK HAVA DURUMU! Cumartesi, pazar günü kar yağacak mı?
title