Denizlili Dartçılar Şampiyonadan 21 Madalya İle Döndü

Ankara'da düzenlenen Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turları 3. Ayak Müsabakalarına 48 sporcu ile katılan Denizlili dartçılar, 21 madalya ile döndü.

Denizlili dartçılar 2024 yılının ilk şampiyonasına damga vurdu. Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turları 3. Ayak Müsabakaları Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu'nun organizasyonuyla 11-14 Ocak 2023 tarihleri arasında, 600 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Ankara Yeni Mahalle Spor Kompleksinde gerçekleşen şampiyonaya Denizli 48 sporcu ile katıldı. Aralarında 9 milli sporcunun bulunduğu Denizli kafilesi şampiyonadan 5 altın, 8 gümüş, 8 bronz olmak üzere 21 madalya ile döndü. - DENİZLİ