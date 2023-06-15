Denizlili Ampute Futbol Takımı, Süper Lig'e yükseldi

Ampute Futbol 1. Ligini namağlup şampiyon olarak tamamlayan Denizli Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Süper Lig'e yükseldi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun düzenlediği ve 7 takımın mücadele ettiği Ampute Futbol 1. Ligi oynanan play-off müsabakalarıyla sona erdi. 02-12 Haziran tarihlerinde Antalya'da yapılan play-off müsabakaları sonunda Denizli temsilcisi Denizli Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, namağlup şampiyon olarak tamamlayarak Süper Lig'e yükseldi. - DENİZLİ