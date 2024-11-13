Üye Girişi
Haberler

Denizli Yurtları'nda Açık Hava Sosyal Etkinlik Alanı Hizmete Girdi

Denizli Yurtları'nda Açık Hava Sosyal Etkinlik Alanı Hizmete Girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Denizli Yurtları yerleşkesinde açılan Açık Hava Sosyal Etkinlik Alanı, öğrencilere sosyal ve kültürel aktiviteler sunacak. 2 bin metrekarelik alanda çeşitli sosyal imkanlar bulunuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Denizli Yurtları yerleşkesinde oluşturulan Açık Hava Sosyal Etkinlik Alanı, yapılan açılış töreniyle hizmete girdi. Kamelya, kafe, barbekü alanı, süs havuzu, etkinlik sahnesi gibi yapılarla zenginleştirilen alan GSB Denizli Yurtlarında kalan öğrencilere hizmet vermeye başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı hizmet veren Denizli Öğrenci Yurtları, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında 11 yurtta 12 bin 390 öğrencinin evi olarak hizmet veriyor. Son iki yılda devlet yurtlarına başvuru yapan hiçbir öğrencinin açıkta kalmadığı GSB Denizli Yurtlarında sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal kurslar ile eğitim faaliyetleriyle öğrencilere tam bir yaşam kompleksi sunuluyor. Pamukkale, Biruni ve Fatma Yıldız Hanım Kız Yurtlarının bulunduğu yerleşkede Gençlik Spor İl Müdürlüğü destek personelinin özverili çalışmalarıyla kazandırılan sosyal etkinlik alanı, öğrencilerin açık havada kaliteli zaman geçirebilmesini amaçlıyor. 2 bin metrekare alana sahip Açık Hava Sosyal Etkinlik Alanı içinde Kamelya, kafe, barbekü alanı, süs havuzu, oturma bankları ve etkinlik sahnesi gibi alanlar bulunuyor.

12 Kasım Çarşamba günü yapılan açılışta konuşan Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, GSB Denizli Yurtları olarak Türkiye'nin en seçkin ve en müstesna kampüslerinden birine sahip olduklarını söyledi. "Kurum olarak kendi kaynaklarımızla, personelin özverili çalışmalarıyla böyle bir alanı öğrencilerimizin hizmetine kazandırdık" diyen İlman, emeği geçen herkese teşekkür etti. Açık Hava Sosyal Etkinlik Alanı açılış kurdelasını İl Müdürü Ömer İlman ve öğrenciler birlikte kesti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum

Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı

 İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi

Asgari ücret için o da rakam verdi

 Donald Trump, Elon Musk'ı bakan yaptı

Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi
Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı

Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Üniversite sınavı ne zaman 2025? TYT/AYT sınavları ne zaman, hangi tarihte? KPSS NE ZAMAN? 2025 KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 13 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Ehliyet yenileme ücreti, harcı ne kadar 2024? Ehliyet yenileme kaç günde gelir, son tarih ne zaman? 2025 YKS NE ZAMAN? YKS tarihi açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi! OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? Ara tatil hangi tarihte bitiyor, son gün ne zaman? KPSS tercihleri ne zaman? KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans tercih dönemi başladı mı? KPSS tercih kılavuzu! Fenerbahçe-Zenit maçı ne zaman? Fenerbahçe Zenit maçı saat kaçta, hangi kanalda? Az önce deprem mi oldu? 13 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Balları sahte çıkan markalar hangileri? Tarım ve Orman Bakanlığı güncel taklit ve tağşiş listesi! Dünya İyilik Günü mesajları ve sözleri! 13 Kasım Dünya İyilik Günü önemi nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.