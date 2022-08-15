Denizli spor: Merkezefendi'ye potada Polonyalı uzun Edinilen Denizli haberine göre Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, geçen sezonu Almanya'da Oliver Würzburg ve Yunanistan'da Peristeri'de geçiren Polonyalı uzun Tomasz Gielo ile anlaştı. Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, geçen sezonu Almanya'da Oliver Würzburg ve Yunanistan'da Peristeri'de geçiren Polonyalı uzun Tomasz Gielo ile anlaştı. 29 yaşında, 2.06 boyundaki Gielo, Denizli temsilcisinin bu sezonki 5'inci yabancısı, 12'nci dış transferi oldu. Polonyalı basketbolcu kariyerinde Joventut Badalona, Tenerife ve MoraBanc Andorra formaları da giydi. Gielo geçen sezon Almanya'da 9.5 sayı, 3.1 ribaund, 1.1 asist, Yunanistan'da 11.8 sayı, 3.3 ribaund, 1.1 asist ortalamaları yakaladı. Merkezefendi daha önce Arca Tülüoğlu, Eyüp Can Öncü, Bilgehan Diril, Burak Eşlik, Bertan Baştan, Doğan Şenli, Ayberk Olmaz, Chad Brown, Andrew Harrison, Max Heidegger ve Nikos Rogkavopoulos'u almıştı. Demirören Haber Ajansı / Spor Merkezefendi Yunanistan Almanya Denizli Spor Haberler

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