Denizli spor: Merkezefendi'de program netleşti - Haberler

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Denizli spor: Merkezefendi'de program netleşti

Denizli spor: Merkezefendi'de program netleşti

Edinilen Denizli haberine göre Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te yeni sezon öncesi hazırlık maçlarınnı programı belli oldu.

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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te yeni sezon öncesi hazırlık maçlarınnı programı belli oldu. İlk hazırlık maçını 31 Ağustos'ta Tofaş'la oynayacak Denizli temsilcisi, 1 Eylül'de Beşiktaş, 3 Eylül'de Sigortam.net, 8 Eylül'de Manisa BŞB, 9 Eylül'de Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak. Merkezefendi, 15-17 Eylül tarihleri arasında Aliağa Petkimspor, Manisa BŞB ve Rodos Adası temsilcisiyle Ege Cup'a, 21-24 Eylül tarihlerinde de Bursa'da Galatasaray, Bursaspor, Manisa BŞB ve Büyükçekmece'yle Frutti Extra Cup'a katılacak.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Merkezefendi Denizli Eylül Spor Haberler

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