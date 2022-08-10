Denizli spor haberleri... Spor Toto 1. Lig'in en tecrübelisi Denizlispor, en yenisi Bodrumspor

Denizli haberi: Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonunda yer alacak 19 ekipten 12'si daha önce Süper Lig'de mücadele etti.

Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonunda yer alacak 19 ekipten 12'si daha önce Süper Lig'de mücadele etti.

Spor Toto 1. Lig'de heyecan, 12 Ağustos Cuma günü oynanacak Altay-Yılport Samsunspor maçıyla başlayacak.

Ankara Keçiörengücü, Beyçimento Bandırmaspor, Bodrumspor, Eyüpspor, Manisa FK, Pendikspor, Samsunspor ve Tuzlaspor, Süper Lig'e ilk defa çıkabilmek için mücadele edecek.

Diğer 12 ekipten Samsunspor 7, Çaykur Rizespor 6, Adanaspor, Göztepe, Sakaryaspor 5, Altay ile Altaş Denizlispor 4, Boluspor ile Gençlerbirliği 3, Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2, Altınordu ve Yeni Malatyaspor ise birer kez 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

En tecrübelisi Denizlispor

1. Lig'de daha önce 35 kez boy gösteren Denizlispor, bu sezonki takımlar içinde en tecrübelisi olarak dikkat çekiyor.

Ege temsilcisini daha önce ligde 34 kez yer alan Sakaryaspor ile 31 sezonla Adanaspor takip ediyor.

Geçen sezon TFF 2. Lig'den 1. Lig'e çıkan Bodrumspor, ilk kez bu kulvarda yer alacak.

Takımların performansları

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon ilk kez yer alacak Bodrumspor haricindeki takımların bu kulvarda sergilediği performans şöyle: