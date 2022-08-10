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Denizli spor haberleri... Spor Toto 1. Lig'in en tecrübelisi Denizlispor, en yenisi Bodrumspor

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Denizli spor haberleri... Spor Toto 1. Lig'in en tecrübelisi Denizlispor, en yenisi Bodrumspor

Denizli haberi: Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonunda yer alacak 19 ekipten 12'si daha önce Süper Lig'de mücadele etti.

Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonunda yer alacak 19 ekipten 12'si daha önce Süper Lig'de mücadele etti.

Spor Toto 1. Lig'de heyecan, 12 Ağustos Cuma günü oynanacak Altay-Yılport Samsunspor maçıyla başlayacak.

Ankara Keçiörengücü, Beyçimento Bandırmaspor, Bodrumspor, Eyüpspor, Manisa FK, Pendikspor, Samsunspor ve Tuzlaspor, Süper Lig'e ilk defa çıkabilmek için mücadele edecek.

Diğer 12 ekipten Samsunspor 7, Çaykur Rizespor 6, Adanaspor, Göztepe, Sakaryaspor 5, Altay ile Altaş Denizlispor 4, Boluspor ile Gençlerbirliği 3, Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2, Altınordu ve Yeni Malatyaspor ise birer kez 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

En tecrübelisi Denizlispor

1. Lig'de daha önce 35 kez boy gösteren Denizlispor, bu sezonki takımlar içinde en tecrübelisi olarak dikkat çekiyor.

Ege temsilcisini daha önce ligde 34 kez yer alan Sakaryaspor ile 31 sezonla Adanaspor takip ediyor.

Geçen sezon TFF 2. Lig'den 1. Lig'e çıkan Bodrumspor, ilk kez bu kulvarda yer alacak.

Takımların performansları

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon ilk kez yer alacak Bodrumspor haricindeki takımların bu kulvarda sergilediği performans şöyle:

TakımlarSezonOGBMAYPuan
Adanaspor311044419281344144912291431
Altay15514246131137848613846
Altınordu30968349281338117910921140
Ankara Keçiörengücü8264986898354335362
Bandırmaspor288862752653468991004904
Boluspor29968391265312125610491341
Büyükşehir Belediye Erzurumspor3104482927153114173
Çaykur Rizespor2684637521625511229191215
Denizlispor351152476309367145611961537
Eyüpspor93009786117325374373
Gençlerbirliği15466187127152542443560
Göztepe2583437320225912009491210
Manisa FK13614715454449
Pendikspor264241822948290
Sakaryaspor341118445308365129711611434
Samsunspor2581837623820411667771194
Tuzlaspor270271528919796
Yeni Malatyaspor310032224694145118

AA / Ali Korkmaz - Spor

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