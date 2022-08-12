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Denizli spor haberleri... Denizlispor ilk hafta Eyüpspor deplasmanında

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Denizli spor haberleri... Denizlispor ilk hafta Eyüpspor deplasmanında

Denizli spor haberi... SPOR Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Altaş Denizlispor, 2022-2023 sezonun ilk haftasında yarın deplasmanda Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek.

SPOR Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Altaş Denizlispor, 2022-2023 sezonun ilk haftasında yarın deplasmanda Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. Eyüp Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakada Alper Akarsu görev alacak. Konuk yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu, Djedje ve Erdal forma giyemeyecek.

Transfer yasağı nedeniyle geçen sezonki kadrosunu koruyarak lige hazırlanan Denizlispor'da maratona iyi bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini ifade eden teknik direktör Mesut Bakkal, "Rakibimiz transfer döneminde birçok takviye yaptı. Güçlü bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Ancak biz de ilk maçımızda puan ya da puanlar almayı amaçlıyoruz" dedi.


- Denizli
Demirören Haber Ajansı / Spor

Denizlispor Eyüpspor Denizli Spor Haberler

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