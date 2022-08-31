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Denizli spor haberi: Denizlispor kötü gidişatı durdurmak istiyor

Spor Haberleri

Denizli spor haberi: Denizlispor kötü gidişatı durdurmak istiyor

Gelen Denizli haberlerine göre SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Manisa Futbol Kulübü'ne 3-2 yenilerek ilk 3 maçta sadece 1 puan toplayabilen Altaş Denizlispor, pazar günü evinde oynayacağı Beyçimento Bandırmaspor karşılaşmasına kilitlendi.

SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Manisa Futbol Kulübü'ne 3-2 yenilerek ilk 3 maçta sadece 1 puan toplayabilen Altaş Denizlispor, pazar günü evinde oynayacağı Beyçimento Bandırmaspor karşılaşmasına kilitlendi. Sezona istediği gibi başlayamayan yeşil-siyahlılarda Teknik Direktör Mesut Bakkal, Bandırmaspor maçıyla kötü gidişatı durduracaklarını söyledi. Takımdaki eksiklerin çokluğu nedeniyle zorluk yaşandığını ifade eden Bakkal, "Bandırmaspor maçı bizim için milat olacak. Taraftarımızdan destek bekliyoruz. Takımdan bazı eksikler olacak ama bu mazeret değil. Artık gerçek potansiyelimizi ortaya çıkaracağız" diye konuştu.


- Denizli
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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