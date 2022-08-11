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Denizli spor haberi: Denizlispor'da 3 eksik

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Denizli spor haberi: Denizlispor'da 3 eksik

Denizli habere göre Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdüren A. Denizlispor, yarın sabah yapacağı idmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak akşam uçakla İstanbul'a gidecek.

Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdüren A. Denizlispor, yarın sabah yapacağı idmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak akşam uçakla İstanbul'a gidecek.

Spor Toto 1.Lig 2022-2023 Sezonunun ilk haftasında Cumartesi akşamı deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak olan A. Denizlispor, hazırlıklarını teknik direktör Mesut Bakkal nezaretinde Haluk Ulusoy Tesislerinde günde tek idmanla sürdürüyor. Yeşil siyahlı ekip Cuma sabahı yapacağı son antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve akşam saatlerinde uçakla İstanbul'a giderek maç saatini beklemeye başlayacak.

Eyüp maçında 3 eksik

A. Denizlispor'da Djedje, Erdal Akdari ve Ömer Şişmanoğlu sakatlıkları sebebiyle Eyüpspor maçı kadrosuna alınmadı. Yeşil siyahlı kafile maçtan sonra aynı gece uçakla İzmir'e, oradan da karayolu ile Denizli'ye dönecek. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Denizlispor İstanbul Eyüpspor Denizli Spor Haberler

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