Denizli spor haberi: Denizlili 2 sporcu Triatlon'da Türkiye'yi temsil edecek

B Triatlon Final Yarışları'nda Denizlili sporcular farkını gösterdi. Final Yarışlarında aldıkları derecelerle kürsüde yer bularak gururlandıran Burak Çağdaş ve Hatice Buse Ertekin'e gelen milli davet ile Romanya ve Hırvatistan'da düzenlenecek Triatlon yarışlarında Türkiye'yi temsil edecekler.

Geçtiğimiz hafta sonu Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Oral-B Triatlon Türkiye Kupası Final Yarışları düzenlendi. Eğirdir Belediyesince Liman bölgesinde gerçekleştirilen yarışlara 450'si sporcu olmak üzere 500 kişi katıldı. Bu yıl 19. Kez düzenlenen yarışlarda Denizlili sporcular çok iyi mücadele ederek madalya kürsüsünde yer aldı. Burak Çağdaş Genç Erkekler Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi olurken Hatice Buse Ertekin Yıldız Kadınlar kategorisinde 3. olarak bronz madalyaya uzandı. Denizli'yi temsil eden diğer sporculardan Barış Türkcan Genç Erkekler 11., Damla Nur Demirtaş Genç Kadınlarda B.2., Selin Erdoğdu M3 Kızlar B 2. ve Arda Bayram Yıldız Erkekler 5. oldu.

Burak ve Hatice Avrupa yolcusu

Oral- B Triatlon Türkiye Kupası Final Yarışlarında aldıkları derecelerle kürsüde yer bularak gururlandıran Burak Çağdaş ve Hatice Buse Ertekin'e gelen milli davet ile sporcular adeta çifte mutluluk yaşadı. Gösterdikleri başarılı performanslarla milli formayı giyme şansını kazanan sporcular 24-29 Ağustos tarihlerinde Romanya İzvorani şehrinde düzenlenecek olan 2022 Avrupa Triatlon Gençler Kupası ve 10-11 Eylül tarihlerinde Hırvatistan'ın Zagreb şehrinde düzenlenecek Balkan Triatlon Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecekler.

"Triatlon'da lokomotif bir şehir olmak için çalışıyoruz"

Denizlili sporcuları Triatlon Yarışları Türkiye finallerinde aldıkları başarılı sonuçlar ve alınan milli davetlerden dolayı tebrik eden Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, "Triatlon'un 3 branşında peşi sıra yapıldığı, sporcunun erişebildiği gücü zorlayan ve çok büyük çaba gerektiren bir spordur. Denizli'de yüzme, bisiklet ve atletizm altyapısının geliştirilmesinin Triatlon branşındaki gelişmeyi de beraberinde getireceğinin altını çizmek isterim. Hedefimiz Denzili'yi Triatlon branşının Türkiye'deki lokomotif şehir yapmak için çalışıyoruz. Triatlon branşının tanıtılması ve böyle büyük organizasyonlar ile taçlandırılmasında büyük pay sahibi olan Denizlili Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ve emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi. - DENİZLİ