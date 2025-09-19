Denizli OSB 6. Masa Tenisi Turnuvası Başladı

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak düzenlenen Masa Tenisi Turnuvasının bu yıl 6'ncısı büyük bir heyecanla başladı. Turnuva, OSB bünyesindeki firmaların oluşturduğu 17 takımın katılımıyla DOSTEK Koleji Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Sanayi bölgesindeki firmalar arasında sosyal bağları güçlendirmeyi hedefleyen Denizli OSB, sadece üretimle değil, sosyal ve kültürel projeleriyle de öne çıkıyor. Bu tür organizasyonlarla çalışanların iş stresinden uzaklaşıp motivasyonlarını artırmalarını sağlayan OSB Yönetimi, sportif faaliyetlerle aynı zamanda kurumlar arası kaynaşmayı da teşvik ediyor.

Turnuva öncesinde Denizli OSB Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda teknik toplantı ve kura çekimi gerçekleştirildi. Takım temsilcilerinin katıldığı toplantıda turnuvaya ilişkin detaylar paylaşıldı, görüş ve öneriler alındı. Ardından yapılan kura çekimiyle turnuva fikstürü oluşturuldu.

Federasyondan gelen profesyonel hakemlerin görev aldığı turnuvada ilk karşılaşmalar yüksek tempoyla başladı. Turnuvada 17 takım, 4 grup halinde lig usulüyle mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler bir üst tura çıkarken, 3. ve 4. sıradaki takımlar ise klasman mücadelesine devam edecek. Yaklaşık 2 hafta sürecek organizasyon boyunca hem rekabet hem de dostluk ön planda olacak.

"Birlik ve beraberliği güçlendirmeye devam edeceğiz"

Teknik toplantıda konuşan Denizli OSB Bölge Müdürü ve Spor Tertip Komitesi Başkanı Ahmet Taş, organizasyonun temel amacını şu sözlerle ifade etti:

"Firmalarımızın çalışanları arasında dostluğu, dayanışmayı ve takım ruhunu pekiştirmeyi hedefliyoruz. Bu turnuvalar sadece bir spor etkinliği değil; aynı zamanda motivasyon kaynağı kaynağıdır. Her yıl artan katılım, bizlere doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Tüm takımlarımıza centilmenlik ruhu içinde, sakatlıksız ve keyifli bir turnuva diliyorum."

"Katılan her takım bizim için şampiyondur"

Turnuvanın önemine dikkat çeken Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı ise "Sanayimizin gücünü sadece üretimle değil, sosyal dayanışmayla da ortaya koymak istiyoruz. Sporun birleştirici gücünü OSB ruhuyla bir araya getirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu tür etkinlikler, çalışanlarımızın motivasyonunu artırırken kurumlar arası iletişimi de güçlendiriyor. Denizli OSB Yönetimi olarak turnuvaya katılan tüm takımlarımızı gönülden kutluyor, başarılar diliyoruz. Katılan her takım bizim için şampiyondur" diye konuştu.

Turnuvaya katılan takımlar:

Afz Gelişim Tekstil, Akürün Tekstil, Altınbaşak Tekstil, Bahar Tekstil, Başaranlar Mermer, Deniz Tekstil, Dostek Koleji, Gökhan Tekstil, Görenler Etiket, Nesa Tekstil – A, Nesa Tekstil – B, OSB Müdürlüğü, OSB İtfaiye Müdürlüğü, PAÜ Hastane, Sarıoğlu Tekstil, Tan Tekstil, Veritas Tekstil. - DENİZLİ