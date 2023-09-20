Denizli Organize Sanayi Bölgesi Ligi Süper Kupası Finali

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Ligi Süper Kupası finalinde yapılan son maç ile kupalar sahibini buldu.

Süper lig şampiyonu Gökhan Tekstil ve Yükselme grubu şampiyonu Bahar Tekstil 19 Eylül 2023 Salı günü saat 19.00 final maç için sahaya çıktılar. Bu yıl üçüncü kez yapılan ve coşkulu bir taraftar kitlesinin izlediği süper kupa final maçında; OSB Süper lig şampiyonu ve yükselme grubu şampiyonu olan iki takım son düdük çalana kadar mücadeleyi bırakmadılar. Gökhan Tekstil ve Bahar Tekstil takımları arasında baştan sona çekişmeli geçen maçı 5-1 Gökhan Tekstil takımı kazanarak bu kupayı ilk kez evine götürdü. Maçın orta hakemi Veysel Akay ve yardımcı hakemleri Ömer Yayın ve Özgür Karabacak'ın başarılı bir yönetim gösterdiği maç rekabetle beraber dostluk içinde tamamlandı.

"Yeni sezona iyi bir başlangıç olmuştur"

Karşılaşmanın sonunda Süper kupayı veren DOSB Bölge Müdürü ve Futbol Tertip Komitesi Başkanı Ahmet Taş, "Sezon açılış maçı niteliğinde oynanan bu maç lige güzel bir başlangıç olmuştur. Yaptığımız firmalar arası bu organizasyonların birlik ve beraberliği daha da artırdığını görmekteyim. Bu da bizim yaptığımız sportif faaliyetlerin amacına ulaştığına işaret ediyor. Bu sebeple bu faaliyetleri katlayarak arttırmayı düşünüyoruz" dedi.

Takım yöneticileri maçı değerlendirdi

Gökhan Tekstil teknik direktörü Mevlüt Tuğan, "Uzun yıllardan beri Süper Lig şampiyonluğunu finalde kaybediyorduk. Geçen sene yapılan turnuvada inandık ve inancımızın meyvesini Süper Lig kupasını kaldırarak gerçekleştirdik. Bu maça iyi hazırlandık. Gerekli analizleri yaptık. Sahaya da bunları iyi bir şekilde yansıttık. Bu da başarıyı getirdi. Yönetim Kurulumuz bu tarz sosyal aktivitelerde bize yüzde yüz destek vermektedir. Bu da şampiyonluğumuz için büyük bir motivasyon kaynağı olmuştur. Bu sene yaptığımız Süper Kupa Maçını kazanarak ta bunu gösterdiğimize inanıyoruz Yeni sezonda da iddialıyız. Sezon sonu hedeflediğimiz, hayal ettiğimiz yerde olacağız" dedi.

Bahar Tekstil Yöneticisi Mahir Aysu, "Zor bir maç bizi beklediğini biliyorduk. Gökhan Tekstil kaliteli ve güçlü oyunu olan bir takım. Biz de iyi bir takımız. Yükselme Grubunu şampiyon olarak tamamladık. Yeni bir takım olmamıza rağmen sanki yıllardan beri beraberce top oynamış köklü bir takım gibiyiz. Tabi bazı eksikliklerimiz var bu eksikliklerimizi gidermek için daha çok çalışacağız. Yükselme grubunda göstermiş olduğumuz başarıyı Süper Ligde de göstermek istiyoruz. Çok iyi takım olacağız. Taraftarlara sesleniyorum, desteklesinler. Güçlü bir Bahar Tekstil olacak. Sahada kazanmak için elinden geleni yapan, oynayabildiği kadar dominant bir oyun oynayan, seyredenlere seyir zevki veren, hiçbir rakipten çekinmeyen bir Bahar Tekstil izlettirmek bizim ilk hedefimiz olacak. Umarım bunu başarırız. Bu vesileyle Süper Ligde oynayan tüm takımlara başarılar dilerim" diye konuştu. - DENİZLİ