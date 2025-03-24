Denizli, Okul Sporları Judo Küçükler Grup Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

Okul Sporları Judo Küçükler Grup Şampiyonası, 25-26 Mart 2025 tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. İki gün sürecek müsabakalara 13 ilden 242 sporcu katılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda devam ediyor. 25-26 Mart 2025 tarihlerinde Judo Küçükler Grup Şampiyonası Denizli'nin ev sahipliğinde Hasan Güngör Spor Salonu'nda yapılacak. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize edeceği müsabakalar için 13 ilden 242 sporcu Denizli'ye gelecek. Şampiyonada kategorilerinde ilk dört sıraya girmeyi başaran sporcular Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazanacak. Judo Grup Şampiyonası açılış seremonisi 24 Mart Pazartesi günü teknik toplantının ardından gerçekleşecek.

Organizasyona ev sahipliği yapacak Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde hazırlıklar devam ediyor. Geçtiğimiz hafta göreve başlayan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Okul Sporları Judo Grup Şampiyonası için Denizli'ye gelecek tüm ekiplere hayırlı yolculuklar temennisiyle başarılar diledi. - DENİZLİ