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Denizli Okçuluk Açık Hava Yarışmaları Yapıldı

Denizli Okçuluk Açık Hava Yarışmaları Yapıldı
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Denizli'de yapılan Okçuluk Açık Hava Yarışmaları'nda dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Yarışmalar U9'dan büyükler kategorisine kadar 76 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Denizli Okçuluk Açık Hava Yarışmaları hafta sonu Zafer Katrancı Tesislerinde gerçekleşti. Yarışmalarda dereceye giren sporculara protokol tarafından ödülleri takdim edildi.

Okçuluk Federasyonu Denizli İl Temsilciliği 2025 yılı faaliyet programında yer alan Açık Hava Okçuluk Yarışması 22 Şubat Cumartesi günü Zafer Katrancı Sahasında yapıldı. Yarışmalar U9, U10, U11, U12, U15, U18, U21, büyükler makaralı ve klasik yay kategorisinde 76 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Yarışmalarda dereceye giren sporcular Antalya da yapılacak olan 2025 Ulusal Egemenlik Kupası yarışmasına katılmaya hak kazandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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