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Denizli'nin Satranç Başarısı: İki Türkiye Şampiyonu

Denizli'nin Satranç Başarısı: İki Türkiye Şampiyonu
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Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nda Denizli'yi temsil eden Timur Batu Karakaya ve Efe Ayanoğlu Türkiye Şampiyonu oldu. 6 sporcu milli takım havuzuna katılmaya hak kazandı.

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası 18-25 Ocak 2025 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşti. Denizli'yi temsil eden sporculardan Timur Batu Karakaya ve Efe Ayanoğlu Türkiye Şampiyonu oldu. Denizlili 6 sporcu ise milli takım havuzuna girmeye hak kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonu'nun 2025 Faaliyet Takviminde yer alan "Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası" 18 - 25 Ocak 2025 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşti. Şampiyonada, Türkiye'nin 81 ilinden ve KKTC'den 2 bin 755 sporcu şampiyonluk için hamle yaptı. Denizli'de en çok lisanslı sporcu sayısına sahip branş olan satrançta Denizli'yi temsil eden sporcular başarılarıyla göz doldurdu. Şampiyonada Dr. Metin Sürmeli Satranç Spor Kulübü sporcusu Timur Batu Karakaya 7 Yaş Genel kategoride altın madalya kazandı. Bireysel olarak yarışan Efe Ayanoğlu ise 10 Yaş Genel kategoride Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

6 sporcu milli takım havuzuna girmeyi başardı

Şampiyonada; 12 Yaş Kızlar kategorisinde Dr. Metin Sürmeli Satranç Kulübü sporcuları Gülce Buğlem Göcen Türkiye İkincisi olurken, Rana Gizem Göcen ise aynı kategoride Türkiye Altıncılığını elde etti. Denizli'yi temsil eden diğer kulüplerden Denizli Gelişim Spor Kulübü sporcusu Gülin Dönmez 18 Yaş Kızlar kategorisinde Türkiye Beşincisi, Alper Eren Satranç Kulübü sporcusu Irmak Somyürek ise 11 Yaş Kızlar kategorisinde Türkiye Yedincisi oldu. Şampiyonada dereceye giren 6 sporcu, milli takım havuzuna girerek ülkemizi uluslararası şampiyonalarda temsil etmeye hak kazandı.

Antalya'da gerçekleşen Satranç Türkiye Şampiyonası'nda Denizlili sporcuların başarısıyla gurur duyduklarını söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, dereceye girerek milli takım havuzuna seçilmeye hak kazanan sporcuları, antrenörleri ve sporcu ailelerini kutladı. Denizli'de satranç sevgisinin her geçen gün büyüdüğünü ifade eden İlman, bu başarıda emeği geçen Denizli Satranç Ailesine ve Kulüp Yöneticilerine teşekkür etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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