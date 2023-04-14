Denizli'nin kızları potada bölge şampiyonu oldu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'yi Yıldız Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonasında itemsil eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu Yıldız Kızlar Basketbol Takımı şampiyon oldu.

Bölge şampiyonluk kupasını Denizli'ye kazandıran öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici makamında ağırladı. Ziyarette Merkezefendi TOBB Ortaokulu Müdürü Gülçin Canlı, Müdür yardımcısı Erkan Güven, Beden Eğitimi Öğretmeni Polat Kaya, Şampiyon öğrenciler Gökçe Gökcen, Hatice Belinay Esenlik, Ayşe Beril Öğmen, Hatice Berrin Öğmen, Nisa Usul, Berra Yumlu, Ecrin İnceyürek ve Tuğsem Ubuz hazır bulundu.

Öğrencileri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, "Merkezefendi TOBB Ortaokulu Yıldız Kızlar Basketbol takımı büyük bir başarıya imza atarak Türkiye Yarı Finallerinde Denizli'yi temsil etmeye hak kazandılar. Ayaklarının tozu ile bizi ziyaret eden şampiyon takımımızı ağırlamanın gururunu yaşıyoruz. Öğrencilerimiz okul idarecilerimizin, öğretmenlerinin ve antrenörleri Çağla Coka ve Özlem Akdemir danışmanlığında geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de başarılara imza atmaya devam ediyor. Okullarımızın, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin başarılarını duymak, onların başarılarına ortak olmak bizleri çok mutlu ediyor. Şampiyon öğrencilerimizi kutluyor, başarıda büyük emekleri olan öğretmenlerini ve antrenörlerini de tebrik ediyorum" dedi. - DENİZLİ