Denizli'nin genç güreşçilerinden minderde 4 madalta

SARAYKÖY, DENİZLİ (İHA) - DENİZLİ (İHA) – Denizli'yi Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında temsil eden Sarayköy Tosunlar Ortaokulu öğrencileri, kazandıkları 4 madalya ile büyük bir başarı yakaladı.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında Türkiye 1.'si olan Orhan Eymen Taşçı, Türkiye 2.'cileri Süleyman Baran Özpay ve Devrim Efe Şahin ile Türkiye 7.'cisi Yusuf Özçalımlı, öğretmenleri Adem Taşcı, Okul Müdürü Musa Sarıtaş ve Sarayköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Akhan eşiliğine İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'yi ziyaret etti.

"Temel Eğitimde 10 Bin Okul" projesi çerçevesinde gerçekleştirilen sportif faaliyetlerin meyvelerini verdiğini belirten Müdürü Ekici, "Geleceğin sporcuları ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda okul çağlarında keşfediliyor. Öğretmenlerimiz öğrencilerimizin kabiliyetleri doğrultusunda sanatsal ve sportif alanlarda rehberlik yapıyorlar. Şampiyonlarımızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Elde ettikleri üstün başarılardan dolayı öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Şampiyonları tek tek tebrik eden Müdür Ekici, günün anısına ödüller verdi. Ayrıca Türkiye geneli 195 takım arasında 4. olan Okul Kulüp Takımı antrenör öğretmeni Adem Taşcı'ya da Üstün Başarı Belgesini takdim etti. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Spor