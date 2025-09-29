Denizli'nin Başarılı Kadın Vücut Geliştiricisi Buse Ercan'ın Hedefleri

Denizli'de vücut geliştirmeye merak saran 26 yaşındaki genç sporcu Buse Ercan, başarıları ve yaşam stiliyle dikkat çekiyor. Türkiye vücut geliştirme ve fitness şampiyonu olan genç sporcu Buse Ercan, "Ağırlıkların altında başarabilen bir sürü kadın ile yola devam etmek istiyorum" dedi.

Denizli'de yaşayan 26 yaşındaki genç sporcu Buse Ercan, beden eğitimi öğretmenliğinin ardından arkadaşlarının tavsiyesi ile girdiği vücut geliştirme ve fitness şampiyonalarında dereceler elde etti. Vücut geliştirme alanına merak saran Buse Ercan, azmi ile çalışmalarının sonucunu almaya da devam ediyor. 2025 yılında girdiği yarışmalarda; Yalova'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme - Fitness Şampiyonası Bodyfitness kategorisinde birincilik, İspanya Santa Susanna'da gerçekleştirilen Avrupa şampiyonasında dördüncülük, IFBB Hercules Grand Prix'da şampiyon olarak Elite Pro Card kazandı ve İzmir'de düzenlenen dünya şampiyonası milli takım seçmelerinde Bodyfitness kategorisinde üçüncülük elde etti.

"Sağlık temeli olarak başladığım sporda vücut geliştirme alanına merak sardım"

İlk etapta sağlık açısından egzersizlere başladığını, sonrasında ise branşlaşarak vücut geliştirme alanına merak sardığını ifade eden Buse Ercan, "İlk spora beden eğitimi ve spor öğretmenliği ile başladım. 2018'de başladığım sporda aynı zamanda antrenörlüğe de başladım. Egzersizleri de ilk etapta sağlık olarak başladım ama sonrasında branşlaşarak vücut geliştirme alanına merak sardım. Bütün arkadaşlarım yarışmacıydı. Antrenörlük hayatıma devam ederken aynı zamanda müsabakalara da giriyordum Yalova'da Türkiye vücut geliştirme şampiyonasında Bodyfitness kategorisinde 1.'lik elde ettim. Sonrasında ülkemi temsil ederek İspanya'da dereceye girdim ve 4. oldum. Ardından Makedonya yarışmalarında Balkan şampiyonasında derece alarak 1. oldum. Amacım Fair-Play'i aşılamak. Rakiplerimle birlikte podyumdan saygıyla inmek benim prensibimdir" dedi.

"Ağırlıkların altında başarabilen bir sürü kadınlar ile yola devam etmek istiyorum"

Kadınların her şeyi başarabileceklerini ve ağırlıkların altında başarabilen kadınlar ile yola devam etmek istediğini belirten Ercan, "Sağlıklı birey olmak için ilk önce ruhu iyileştirmek gerekiyor. Ruhla birlikte beden sağlığı zaten geliyor. Kadınlarımız dışa dönük hale gelmeliler. Kadınlarımız her şeyi başarabilirler. Daha da ağırlıkların altında başarabilen bir sürü kadın ile yola devam etmek istiyorum. Sporu hayatınızdan hiçbir zaman çıkarmayın. Bu ruhunuza ve fiziğine çok iyi geliyor" diye konuştu. - DENİZLİ