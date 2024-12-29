Üye Girişi
Haberler
Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 120 kişi hayatını kaybetti
Yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 120 kişi hayatını kaybetti
Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada
181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada
Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
Karar okunurken duruşma salonunda dikkat çeken görüntü
Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı
Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı

Denizli'nin 10 Yaşındaki Sporcusu Uluslararası Turnuvada Altın Madalya Kazandı

Denizli'nin 10 Yaşındaki Sporcusu Uluslararası Turnuvada Altın Madalya Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin 10 yaşındaki sporcusu Enes Arda Kaya, Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvasında 37 ülkeden rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı. Gelecek hedefinin milli takıma yükselmek olduğunu belirtti.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin 10 yaşındaki başarılı sporcusu Enes Arda Kaya, Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvasında altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

İstanbul Ataköy Atletizm Spor Salonunda düzenlenen Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvasında, 37 ülkeden 4 bin 200 sporcu şampiyonluk için mücadele etti. Turnuvada Denizli'yi 10-11 Yaş 40 kilogram Kumite kategorisinde temsil eden Enes Arda Kaya, rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Turnuvada Denizli'ye tek altın madalyayı kazandıran Enes Arda, büyük bir başarıya imza attı.

Henüz 1,5 sene önce karateye başladığını belirten şampiyon sporcu Enes Arda Kaya, Denizli'ye tek altın madalyayı kendisinin getirdiğini arkadaşlarından öğrendiğini söyledi. Bu durumdan dolayı mutluluğunun daha da arttığını belirten Enes Arda, kendisini çalıştıran ve bu turnuvaya hazırlayan Milli Takım Antrenörü Zekai Doruk'a teşekkürlerini ileterek, ilerideki tek hedefinin milli takıma yükselmek olduğunu ifade etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

"Çatlasanız da patlasanız da adımlarımızı hesaplayarak atacağız"
img

181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada
img

Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni Suriye ordusu, PKK/YPG'nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi
Türkiye defalarca uyarmıştı! Sınırımızdaki 2 bölge tamamen kuşatıldı
Dünya satrancının 1 numaralı ismi kot giydiği için turnuvadan kovuldu
Dünyanın 1 numarası kot giydiği için kovuldu
İşte ağırlaştırılmış müebbet alan Narin'in katillerinin son sözleri
İşte ömür boyu ceza alan Narin'in katillerinin son sözleri
Vinicius Junior, Real Madrid'den ayrıldı: Futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir imza attı
Futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir imza attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çalışan başı 2500 TL'ye kadar ödeme yapılacak
Erdoğan, müjdeyi verdi: Kişi başı 2500 lira ödeme yapacağız
Ürünlerin fiyatını düşüren zincir marketten mide bulandıran oyun
Zincir marketten mide bulandıran oyun

Son Dakika Haberleri

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 ARALIK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Az önce deprem mi oldu? 28 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD YURT DIŞI HARÇ PULU FİYATI 2025 | Yurt dışı harç pulu ne kadar, kaç TL? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Enis Destan'ın nişanlısı kim? Enis Destan annesi ne dedi, kimdir? Enis Destan nişanlısı Arzum Kuruçalı kim, kaç yaşında? MASTERCHEF 2. CEKETİ KAZANAN | MasterChef'te ilk 4'e giren ikinci yarışmacı kim? Masterchef 28 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kelebeğin Rüyası nerede çekildi, gerçek mi? Kelebeğin Rüyası konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabani 50. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Gönül Dağı 159. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.