Denizli Merkezefendi Belediyesi Basket Kombine Biletleri Satışa Çıktı
Spor Haberleri
Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket, Süper Lig'de üçüncü sezonuna hazırlanırken kombine biletlerini satışa çıkardı. Sezonluk kombine kartlar 1500 ile 7 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Takım, lig öncesi Antalya kampını sürdürüyor.
DENİZLİ,
BASKETBOL Süper Ligi'nde üçüncü sezonunu geçirmeye hazırlanan Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket'te kombine biletler satışa çıktı. Sezonluk kombine kartlar 1500 ile 7 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Kadrosunu tamamen yenileyip 5 yabancı transferi yapan Merkezefendi, lig maratonu öncesi Antalya kampını sürdürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor