Denizli, Kriket U19 ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

Kriket U19 ve Büyükler Türkiye Şampiyonası Denizli ev sahipliğinde düzenlenecek. 3 ayrı sahada 24 takım şampiyonaya katılacak.

U19 ve Büyükler Türkiye Şampiyonası Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Aynı zaman diliminde üç ayrı sahada Akvadi, Kınıklı ve Gümüşler Futbol Sahalarında yapılacak müsabakalara 12 kadın, 12 erkek olmak üzere 24 takım katılacak. Şampiyona, Pamukkale Belediyesi'nin destekleriyle Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda yapılacak. Geçtiğimiz yıl Denizli'nin ev sahipliğinden memnun olan ve güzel hatıralarla ayrılan sporcular, bu yıl yeniden Denizli'de Türkiye şampiyonu olabilmek için sahaya çıkacak. Gelişmekte olan spor branşlarına önem verdiklerini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, dostluğun ve rekabetin bir arada yaşanacağı güzel bir şampiyona olmasını diledi. - DENİZLİ